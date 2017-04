Olinda Castañeda: “Tilsa es vulgar y chusca”

La modelo Olinda Castañeda expresó su molestia contra Tilsa Lozano, debido a que esta última no dudó en burlarse y lanzar duros calificativos cuando se enteró que la Castañeda se dedicaría al canto.

“Qué se puede esperar de una persona tan básica, si lo chusca lo lleva en la sangre nunca va a cambiar. La verdad escuché tanta vulgaridad y grosería que me da pena por ella. Me da lástima que no tenga cultura, menos educación”, señaló.

Por último, aseguró que estaba cansada de que la enfrente con la ex conejita. “En ningún momento utilicé una mala palabra para referirme a ella. Al final, me aburren las cosas que dice porque parece una pelea de la primaria”, finalizó.