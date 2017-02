Olinda Castañeda: “Tilsa, respeta a tu pareja”

No la suelta. Luego que Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas señalara que en su vida a cometido varios errores en alusión a Tilsa Lozano, la modelo Olinda Castañeda hizo leña del árbol caído y se mandó con todo en contra de la ‘Vengadora’. “Hay que preguntarle a ella para ver cómo se siente des­pués de lo que dijo Juan Manuel”, dijo Olinda sarcásticamente.

Asimismo, la conejita de Playboy comentó que ella no permitiría que su pareja hable de su ex, tal como lo hizo en algún momento, la conductora de ‘Amor de verano’. “Yo lo mato, debe de respetar a Miguel porque no creo que él esté feliz de que Tilsa hable de su ex”, refirió Olinda.

PRIMA SE METE

Por su parte, Eymi Dean prima de Juan Manuel Vargas, también le mandó su chiquita a ‘Tili’. “Los terce­ros salen sobrando y lo acorde es que cada uno está en lo suyo, mi primo está feliz y cada uno está con su familia”, precisó la prima del ‘Loco’.

Finalmente, Eymi dijo que las indirectas de Tilsa Lozano hacia Blanca Rodríguez no han afectado en nada a la pareja del ‘Loco’, pues asegura verla feliz. “El tema está cerrado hace tiempo, no creo que a Blanca le afecte algo porque yo la veo feliz”, acotó.

