Olinda da con palo a Mario Hart

Olinda Castañeda le dijo “payaso” a Mario Hart por el comportamiento que ha mostrado con la prensa ahora que es conocido. “Bueno hay que recordar su curriculum, cómo se hizo conocido y qué hizo. Por eso termina siendo un payaso y ahora habla así de toda la prensa”, aseguró Olinda, que fue presentada como embajadora de la feria artesanal ‘Manos Peruanas’ del Campo de Marte.

Pero la artillería de ‘Oli’ no quedaría ahí, ya que la modelo le ha asegurado que si no pisa tierra terminará siendo estrellado. “Es lamentable que una persona no pise tierra y que no sepa que es la sencillez” , afirmó.