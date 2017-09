Olinda no suelta a Tilsa

Olinda Castañeda se enfrentó en el programa ‘Cuéntamelo todo’ de ATV a Tilsa Lozano, en donde no dudó en calificarla de arrastrada si fueran ciertos los comentarios de Blanca Rodríguez, de que llama al celular de Juan ‘Loco’ Vargas cuando está con algunas copas de más.

“Para mí, que una persona -si es que es verdad- esté llamando al ex y encima que ha sido una relación clandestina, me parece una persona arrastrada. Eso es lo que yo opino. Hablo en general, no me importa lo que esa mujer haga con su vida. Si me preguntan por ella o por cualquier otra persona, yo siempre voy a responder”, dijo Castañeda.

La exvengadora dejó con la palabra en la boca a Olinda y cortó el enlace con el programa aseverando que “está en otra y no piensa prestarse para ese tipo de situaciones”.