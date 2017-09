OPINIÓN | Esther Capuñay: A prevenir antes que lamentar

Los temblores que remecieron ayer la capital no solo nos volvieron a poner los pelos de punta, sino que nos recuerdan nuevamente el eterno problema en el que los peruanos vivimos: la falta de prevención. No solo sismos sino otro tipo de desastres como lluvias y huaicos nos azotan cada cierto tiempo y vuelve a ocurrir que no estamos preparados y desconocemos qué medidas tomar.

Empiece usted por hacerse esta pregunta: ¿tengo en mi casa una mochila de emergencia para llevármela en caso de evacuación? Lo más probable es que su respuesta sea que no. Solo piense que de ocurrir un sismo que obligue a usted y a los suyos a dejar su casa, ¿no debería tener esta mochila en un lugar visible y a la mano para sobrevivir afuera?

En ella debe llevar al menos botiquín de primeros auxilios, artículos básicos de higiene, alimentos enlatados, agua embotellada y chocolates en barra. También una manta polar, dinero, linterna, pilas, una radio portátil, silbato, útiles para escribir y agenda con números de emergencia. Además, bolsas, cuchilla multiusos, guantes, encendedor y cinta adhesiva.

Igualmente, hay que conocer las zonas seguras de su hogar, las del centro de estudios y centro de labores y verificar que todos en casa los conozcan para no ser sorprendidos durante una emergencia. Hay que tomarse muy en serio los simulacros de sismo y ver en qué fallamos para corregir errores. Tomarse esto como un juego no nos hace bien a nosotros ni a nuestras familias.

Durante un sismo, los expertos recomiendan no perder la calma, no utilizar los ascensores, alejarse de las ventanas y colocarnos en una zona segura de inmediato. Hacer lo contrario solo empeora las cosas. Esto deben tenerlo bien claro los que viven con usted. Hay que elegir además a la persona que se encargará de llevar la mochila de emergencia si se da el caso de tener que abandonar su vivienda.

Por nuestra ubicación geográfica, el Perú es propenso a sufrir temblores y terremotos. Estamos viviendo aún el famoso ‘silencio sísmico’, es decir, que los expertos siguen esperando que Lima soporte un gran movimiento mayor a los 8 grados. También sabemos que los más afectados serán los conos de Lima y quienes habitan en los cerros. Se espera que los edificios capitalinos resistan, pero aun así, nada se puede afirmar hasta que ocurra y las placas bajo la tierra se acomoden tras el evento sísmico.

Es verdad que nuestras autoridades aún deben tomar muchas decisiones trascendentales para prevenir mejor ante los desastres naturales. Pero todo ello no es excusa para que nosotros no empecemos a tomarnos en serio las cosas y cambiar de actitud y así, cuando llegue el momento tengamos herramientas y fuerzas para hacerle frente a una desgracia.