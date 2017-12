OPINIÓN | Esther Capuñay: Inseguridad durante las fiestas

Por estos días en los que vemos a miles de personas prepararse para recibir las fiestas navideñas y de fin de año, algunos de los principales puntos comerciales de Lima quedan de lo más expuestos a una ola de asaltos que parece indetenible. Se sugiere, entre otros aspectos, que las personas tomen sus precauciones comprando a tiempo y no dejando todo para último momento. Además, año tras año se dan una serie de consejos que funcionan como medidas personales. Entre ellos, por ejemplo, que si debe dejar su casa sola por varias horas o días tome en cuenta avisar a un vecino de su confianza el tiempo que va a permanecer ausente, no publicar en redes sociales que va a viajar y menos que lo hará con toda su familia, antes de salir verifique que todas las puertas queden cerradas y dejar a una persona de confianza copias de las llaves de su casa.

Pero más allá de esto, existe una responsabilidad de carácter político, y existe un trabajo que deben hacer nuestras autoridades. Por cierto, un trabajo que debe ser cien por ciento efectivo. Por ejemplo, los municipios de las zonas comerciales más transitadas deben estar ahora mismo haciendo un trabajo coordinado y no trabajando cada uno por su lado. ¿Las estrategias que usan son las mismas o cada municipio está haciendo lo que quiere? La psicología del delincuente, así como sus técnicas, no cambian según el distrito en el que roba. ¿Por qué entonces los municipios sí insisten en trabajar de forma descoordinada?

Por otro lado, en los esfuerzos de la policía, serenazgo, bomberos y autoridades, se debe incluir a los comerciantes. Se debe trabajar en coordinación con ellos, y no como si ellos fuesen un grupo aparte contra los que hay que luchar. Porque esa es la verdad: en muchos distritos el serenazgo es visto por los comerciantes como un agente abusivo del que hay que cuidarse. Ahora mismo, en zonas como Mesa Redonda, Gamarra y otros puntos cercanos, transitar es prácticamente imposible. Por eso mismo, las medidas para prevenir y ganarle a la delincuencia tienen que ser medidas coordinadas. Se trata de hacer sinergia, y no un trabajo separado.

Finalmente, ¿cómo sabremos que el trabajo que se ha hecho este año ha sido mejor que el del año pasado? Un gran pensador decía que “lo que no se mide, no puede mejorarse.” Estamos viviendo en tiempos en los que necesitamos resultados. Está claro que hablar de estadísticas resulta impensable toda vez que quien sufre de robos en esa zona no suele sentar denuncia. No hay por tanto un registro. No obstante, lo que si podemos medir en relación al año pasado son los gastos o inversiones. ¿Cuántos efectivos van a resguardar a los miles de personas que llegar a comprar al centro? ¿Cuánto nos costará ese resguardo? ¿Nos hemos equipado mejor que la navidad pasada? Las preguntas evidentemente tienen respuesta, y reflejan la capacidad y la seriedad con la que hacemos frente a este problema de todos los años.