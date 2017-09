OPINIÓN | Esther Capuñay: ¿Quiénes son los emprendedores?

Muchas veces se tiende a creer que los emprendedores son únicamente gente de negocios. Como mujer que ha empezado de abajo y hace empresa, siento que esa es una visión muy limitada, pues hay emprendedores en todas las áreas.

Hace años, mientras leía un libro de gerencia, me di cuenta del verdadero significado de emprender. De hecho, el término “emprender” tiene raíces latinas y significa “empezar algo”.

Desde ese punto de vista, los emprendedores somos todos los que tenemos iniciativa. Bien sea para empezar un negocio o para empezar cualquier otro proyecto.

Nuestro país se mueve gracias a quienes nos levantamos de madrugada o nos quedamos trabajando hasta muy tarde para conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, en nuestro diccionario no existe la palabra ‘estrés’. Porque los emprendedores no solo trabajamos duro, sino que disfrutamos con ello. En otras palabras, nos apasiona.

Hay emprendedores sociales, que son quienes inician proyectos para ayudar desinteresadamente a los demás. Como el caso de un señor en Villa El Salvador que impulsa un proyecto de bibliotecas para que cientos de niños puedan leer. A ese señor nadie lo obliga. Lo hace porque le nace. Porque es su voluntad. Su proyecto no es un negocio, es una asociación civil sin fines de lucro. Su trabajo consiste en recolectar libros que otros botan y llevarlos a zonas en donde no existen los medios para comprar, pero sí muchas ganas de leer. Gracias a él los niños tienen acceso a la cultura y probablemente muchos de ellos lleguen muy lejos gracias a este nombre y emprendedora acción.

He visto también el caso de jóvenes músicos que han emprendido con su talento. A ellos no los llamó un estudio de grabación o una disquera, ellos se arriesgaron solos e hicieron su carrera de la nada. Sin ayuda del gobierno, del Estado e incluso cuando sus papás o su gente cercana les decía que “eso no tiene futuro”, que con eso “no se gana plata”. Aun así, ellos siguieron con su sueño y hoy brillan cantando, bailando o escribiendo. Nuestro tenor Juan Diego Flórez es un ejemplo; él es un emprendedor del arte.

Hay emprendedores del deporte, de la literatura, de la agricultura, de la tecnología y de la pesca. Hay emprendedores en todas las ramas y en todos los campos. Pero todos tenemos en común que empezamos sin esperar la ayuda de nadie. Todos tenemos en común que perseguimos un sueño y que somos gente arriesgada y muy trabajadora. También somos tercos porque nos podemos caer y nos volvemos a levantar a corregir errores y seguir adelante. No nos quedamos allí lamentándonos.

El progreso lo construye la gente bien chamba, los emprendedores, y no la burocracia.