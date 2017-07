OPINIÓN | Esther Capuñay: Sector Salud está lejos de la gente

Por: Esther Capuñay

La tragedia ocurrida días atrás en el cerro San Cristóbal desnudó una realidad que desde hace años nos aqueja: los hospitales del Mi­nisterio de Salud son una lágrima. Basta con recordar que cuando se necesitó utilizar el tomógrafo para evaluar a uno de los heridos del accidente, re­sulta que no hay porque fue desinstalado hace más de medio año por denuncias de corrupción ya que ese servicio se tercerizaba a través de una licitación. ¿Y eso ocurre en un hospital que recibe a miles de pacientes diariamente?

Esta semana, la Superintendente Nacional de SUSALUD, Elena Zelaya, declaró que nuestros hospi­tales no están preparados para una asistencia masiva de víctimas y confesó que “es momento de pensar qué necesitamos para atender la salud de nuestro país”. Es decir, ¡recién! Y si mañana hay un terremoto, ¿qué va a pasar con quienes ne­cesiten ayuda urgente?

La terrible situación de nuestro aparato de salud no es cosa de hoy. Viene de años y años durante los cua­les hemos escuchado promesas una y otra vez. Hemos visto presidentes y ministros pasar, nos hemos seguido enterando de malos manejos en nosocomios cuyo nivel está muy distante de lo que exige la realidad y hasta el mo­mento, hoy, 14 de julio de 2014, no vemos solucio­nes cerca de llegar.

Una vez más, quienes menos tienen son los paga­nos a falta de una real y sostenida gestión de salud que piense primero en la gente. Si alguien duda de esto, les contamos que de acuerdo a un reciente in­forme de la Contraloría y el despacho del congresista Yonhy Lescano, se detalla que hasta el año pasado, los hospitales Sergio Bernales, Cayetano Heredia, Hipólito Unánue, Arzobispo Loayza y Dos de Mayo tenían 422 equipos malogrados.

Se trata de mamógrafos, ecógrafos, incubadoras, densitómetros, digitalizadores de imágenes y tomó­grafos cuyo costo supera los 7 millones de soles. Solo el Hospital Loayza tiene 100 equipos en mal estado, según el informe. ¿Y qué ocurre con quienes urgen de tratarse y someterse a diversos exámenes que pueden ser la diferencia entre vivir y morir? Los mandan a su casa o les exigen ir a lugares donde les cuesta carísimo.

Excusas para que las cosas continúen igual escu­chamos miles. No es posible que una tragedia que ha enlutado a 10 familias sea la única forma de llamar la atención del Ministerio de Salud por su gestión alejada de lo que realmente necesitan los peruanos. Esperamos que esté cerca el día que no tengamos que acudir a un hospital con temor por falta de in­sumos, medicinas o aparatos. No queremos que otra tragedia nos haga recordar que con la salud de los peruanos jamás se debe jugar.