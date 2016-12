OPINIÓN | Esther Capuñay: ¡Una feliz Navidad en familia!

Para muchos, sobre todo los niños, la Navidad es la época más esperada del año. Y es que los regalos, la cena y el marketing alrededor de esta fiesta nos desbordan. Es obvio que los padres busquen darle lo mejor a sus hijos en estas fechas, porque quieren verlos felices sin darse cuenta que eso no es todo lo que uno puede dar y recibir en Navidad.

Es verdad que nos encanta una mesa con un sucu­lento pavo, panetón y otras delicias; un árbol navi­deño decorado y lleno de luces junto al nacimiento, donde esperan varios regalos para los chicos como para los demás familiares que nos puedan acompa­ñar. Y si bien eso es lo ideal, también somos cons­cientes de que no se pueda dar en todos los hogares peruanos.

Y es que la Navidad es mucho más que eso. Con­memorarla también encierra un momento especial, único, que nos envuelve a todos y en el que celebrar­la debe significar en realidad un gran momento de unión familiar. Es un momento en el que debemos tener presente que es tiempo de la reconciliación, de compartir padres e hijos, abuelos, familiares y hasta los amigos que nos acompañen, tiempo de dejar ren­cillas atrás y juntar las manos y los corazones para un pequeño espacio de reflexión en común.

A los niños no solo hay que hacerles esperar rega­los. Es el momento perfecto que también debemos dar amor a los demás, de abrazar a quienes no ve­mos de tiempo, darle una esperanza a quienes no tienen la suerte de contar con sus seres queridos cerca. Hay que hacerles ver a los niños que un gran regalo no te hace más o menos que nadie, sino que la grandeza viene del corazón abierto a los demás.

No todos tenemos para un gran pavo, panetón o grandes cenas, pero sí podemos hacer de esta fecha una gran fiesta de unión en familia y seguro que si no hay pavo, será pollo, o lo que buenamente podamos preparar, porque lo más importante será compartir la Nochebuena y así revitalizar los corazones y los de aquellos a quienes tenemos suerte de tener cerca. Abrace esta Nochebuena a su padre, a su madre, a sus hijos, a los abuelos, tíos, sobrinos… a todos los que tenga cerca y hágales sentir que lo más preciado es el amor, el cariño y el respeto unidos. ¡Que pasen una feliz Navidad!

