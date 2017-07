OPINIÓN | Jorge Páucar: Así no es ‘Pelucón’

Los periodistas nunca debe­mos ser protagonistas de las noticias. Pero, a veces, algunas circunstancias nos obligan a ello. El pasado domingo publiqué una columna titulada ¡Qué bonita familia!, que narra los entretelones de la pelea entre Cristian Zuárez y su familia a raíz de la ruptura de su romance con Laura Bozzo.

Comenté que la mamá del ex­novio de la abogada de los pobres acusó a su hijo, Jesús, de sustraer una foto en la que se ve al “Pelu­cón” de la mano de su nueva pareja. Es un hecho público que está en varios portales en internet, incluso la señora Lilian Ricarte habló con un canal de televisión local sobre el tema. Ella, a todas luces, conocía de la famosa imagen y lo que represen­taba para el excantante de Complot y la doctora.

Sin embargo, quizás me excedí en un término que le endilgué a la mamá de Cristian al tildarla de “al­cahueta” (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua signifi­ca: Persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita). Estuvo de más ese adjetivo, lo admito.

Por ello, en virtud de lo que seña­la el artículo 2 inciso 7 de la Consti­tución Política del Perú, me rectifico de esa afirmación y le extiendo las disculpas del caso a Lilian Ricarte, madre de Cristian Zuárez.

Pero no voy a aceptar las amena­zas de agresión de parte de Cristian Zuárez y su hermano Jony Zuárez. La sarta de insultos e improperios lanzados contra mi persona ayer están debidamente registrados en Facebook y en un audio que él me envió. En tal sentido no voy a tole­rar sus intimidaciones y los respon­sabilizo de cualquier cosa que me pueda pasar en los siguientes días.

De igual manera, emplazo a Cristian y a su hermano a discul­parse por sus excesos verbales que dañan mi honorabilidad, sino mis abogados procederán confor­me a ley. Y esto, por si acaso, no es Nada Personal.