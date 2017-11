OPINIÓN | Jorge Paucar: Con el corazón revuelto

Me enamoré “Temblando” hace más de tres décadas, aunque luego entoné un poco tarde “Devuélveme a mi chica” cuando era todavía “El extraño de pelo largo”. Más de dos horas de nostalgia y recuerdos de amores lejanos, partidos y finados. La noche del sábado acabé, literalmente, con el corazón revuelto después de escuchar a Hombres G y Enanitos Verdes en el Jockey Club del Perú.

Tíos cuarentones y chicas maduras disfrutaron, como yo, de la música de David Summers y Marciano Cantero. Y no eran los únicos. Jovencitos también vibraron con cada uno de estos pegajosos temas. “Estoy llorando en mi habitación”, repetían con insistencia, tal vez evocando a una “chica cocodrilo” en sus vidas. A mi costado, la guapa Laly Goyzueta, tarareaba junto a su hijo: “Te quiero”, esa baladita que te hace sentir que aún sigues vivo pese a mil tempestades. “Te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti”.

Me sorprendió la presencia de tantos pulpines. Es probable que la música con la que sus viejos se templaron, la escucharon siempre en casa. “La muralla verde” me hizo retroceder treinta años y evocar a la gente de San Marcos. “Pero como el amor de ayer”, no hay. Estoy seguro. Todos la pasaron bien. Ernesto Jiménez, de Latina, disfrutaba de la buena música con Delly Madrid y su manchita.

La gente pedía “Venezia” y llegó la hora. El público estalló. “Vamos juntos hasta Italia quiero comprarme un jersey a rayas”. Antes de tocarla, el baterista pidió un trago y aprovechó para brindar por la clasificación de Perú a Rusia 2018.

Memorable también el momento en que el saxofonista deleitó con el “Cóndor pasa” antes de dar paso a “Lamento boliviano”. Fue una noche como nunca y, mismo Señor Corazón, me fui cantando una de las letras de los Enanitos Verdes: “Nunca necesitaste a nadie para vivir. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días”.