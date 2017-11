Oreykel Hidalgo: “Con karen Dejo tengo más posibilidades de ganar”

Su bien formada anatomía ha causado suspiros y coqueteos de muchas féminas, incluso de la propia animadora de ‘Reyes del show’, Gisela Valcárcel. Ha sido motivo de enfrentamientos entre dos de las más sensuales figuras de Chollywood, Vania Bludau y Karen Dejo, por ser su pareja en la pista de baile. Sin embargo, el cubano Oreykel Hidalgo cuenta su verdad a diario Karibeña, descarta los rumores de un posible romance con la ex del wachiman y por qué la descartó como pareja en el reality de América Televisión.

¿Quién es Oreykel Hidalgo?

Llevo 7 años en el Perú, soy coreógrafo y profesor de baile egresado de la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Dejé la isla cuando me vine para un show que iba a realizar el productor Efraín Aguilar, pero El Gran Show ha sido una de mis bases más fundamentales en el este medio, es donde crecí.

¿Llegaste a levantar la copa de ‘EGS’?

Con Karen ganamos El Gran Show hace cinco años pero nunca habíamos estado en Reyes del Show y quedaba esa espinita.

¿Por qué elegiste a Karen y no a Vania si también bailaba bien?

Fue una decisión bien difícil y no estaba listo para hacerlo. En su momento fue complicado pero tuve que basarme en el objetivo que era ganar y por eso tenía que elegirla a Karen, porque teníamos más posibilidades de ganar porque tenemos más trabajo juntos en pista.

Sin duda Vania se molestó contigo por descartarla frente a cámaras

Al principio, es difícil y hasta me atacaron sus seguidores. La decisión fue mia pero no por Karen ni por Vania sino por intereses propios que en este caso es ganar.

¿No te sentías seguro de ganar con Vania?

No es eso. Con Vania teníamos avanzandas las cosas pero necesitabamos más tiempo y más experiencia, la competencia está bien difícil así que tenía que irme por lo seguro. Me sentía más con el trabajo de Karen y me quedé con las ganas de seguir trabajando con Vania porque se nota más química.

¿Dicen que hay algo más con Vania?

Se ve como un tema de relación de pareja pero en realidad no es así. Por la compenetración en el baile puede prestarse a malos entendidos pero no es así. Soy casado como dijeron.

¿Te ha causado problemas con tu esposa que te vinculen en con Vania?

Problemas no tanto porque es algo que vengo trabajando con mi esposa. Ella no tiene nada que ver con el baile ni el espectáculo. Si les resulta un poco difícil pero lo maneja bien y por esa parte me siento apoyado por ella. Lo que sí me molesta que se incluya mi vida personal en esto.

Cualquiera diría que te piensas colgar de este tema…

Sí quiero ser famoso pero a raíz de mi arte y no a través de escándalos.

Se dijo que el exnovio de Vania estaba celoso de ti por los bailes sensuales que hacían…

Por ahí escuché algo que salió en tv y también es comprensible porque no eres del medio pero soy un profesional cuando bailo y tal vez hace que esto se confunda. La danza tiene un poco de actuación, tenemos que trasmitir y sentirnos dentro de la historia.