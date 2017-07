Orlando Fundichely: “No me casé por la visa”

El cubano Orlando Fundichely defiende su amor por Karina Rivera. Acaba de cumplir 18 años de casado, hace ocho que tiene DNI y ha votado en las elecciones. Cuadra a extranjeros que no cumplen con la ley.

Por Deyanira Bautista

Fotos: Ricardo Cuba

“Peruano de corazón”, así se siente el actor cuba­no Orlando Fundichely, quien llegó a nuestro país hace 19 años, se casó con Karina Rivera y tiene dos hijas, Luciana y Doris. Canta el Himno Nacio­nal y hasta ya sufraga en los procesos electorales.

“Lo primero que tendía que decir, con mucho orgu­llo, es que gracias a Dios, ya no le habla un extranjero a un peruano, sino un peruano a otro peruano porque yo ya soy peruano. Hace 19 años llegué, ya tengo mi DNI desde hace 8 años, ya voto”, sostuvo entusiasmado Fundichely, quien interpreta a Tony Cruz en la serie de Amé­rica Televisión, ‘De vuelta al barrio’.

-¿Qué mensaje darías a nuestros lectores por Fiestas Patrias?

Hay que querer la pa­tria, lo que es de uno, nadie sabe lo que tiene hasta que se aleja de ello. Te lo puedo decir yo como cubano que tuve que alejarme de mi país, y te lo pueden decir los peruanos que han ido a vivir a otro país. Cuando estuve trabajando en Miami siempre me reunía con la comunidad peruana, la añoranza es increíble. El Perú es un gran país, y a veces no nos damos cuenta, con todos sus defectos, este es un gran país.

-Algunos chicos de reality extranjeros están en el ojo de la tormenta por no tener en regla sus papeles, ¿qué opinas?

Lo primero que hay que hacer es respetar las leyes, es muy difícil retornar a un sitio donde no tienes nada, tendrán que comenzar desde cero, se deben poner derechos con la ley, pero la mejor de la suerte a todos los chicos.

-¿Tuviste problemas con tu situación migratoria cuan­do llegaste?

No, yo vine con una visa de trabajo y después me casé, así que problemas de esa natura­leza nunca tuve. Aunque alguna vez la prensa de espectáculo dijo que yo me había casado con Karina por pa­peles, pero bueno está demostrado que no fue así.

-Pues acaban de cumplir 18 años de casados.

Sí, estamos felices, en una eta­pa donde ya has aprendido de tus propios errores y te dedicas a querer y disfrutar.

-¿Tienen algo planeado por fiestas?

Por motivo de trabajo no podemos alejar­nos mucho, así que la pasaremos en Chaclacayo (su casa) con la familia.

DATOS

“Hace 18 años esta bella mujer me dio el “sí” y nos unimos en matrimonio. Gracias Karina por todo y por tanto. Gracias por el amor, la familia, la paciencia. Es un privilegio ser tu esposo. Con todo amor y cariño: Tu esposito. Te amo”, fue el mensaje que le escribió a la animadora y madre de sus dos hijas, Karina Rivera, el último 10 de julio”.

Hijo de un ingeniero de sonido y de la primera actriz cubana Doris García. Con tan solo 7 meses, Orlando debutó en televisión en su natal Cuba, rodando algunos anuncios y participando en campañas publicitarias, gracias a su madre.