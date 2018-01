Orlando Fundichely se despide de ‘De vuelta al barrio’

El actor Orlando Fundichely utilizó sus redes sociales para informar que no será parte de la segunda temporada de la serie ‘De vuelta al Barrio’, donde le daba vida al personaje de ‘Tony Cruz’. “Mi profundo agradecimiento al canal, quien me ha permitido ser parte de esta familia intermitente desde que llegué al Perú por el año 1998 a realizar la telenovela Luz María. Hago extensivo este agradecimiento a todo el equipo de producción y elenco por esta linda oportunidad, por toda la confianza, amistad y corazón que me entregaron (…) Nos volveremos a encontrar”, posteó en Facebook.