Orquesta boliviana recibe amenazas por cantar en Puno

La agrupación boliviana Generación Juvenil, Rayos del Sol y sus Estrellitas denunciaron que en los últimos días recibieron amenazas por parte de una “supuesta organización delictiva”, que les pide una considerable cantidad de dinero a cambio de dejarlos cantar en Puno.

“Pensábamos que era una broma de mal gusto y al principio no le hicimos caso. Me llamaron diciéndome que nuestra felicidad había acabado y que si queríamos seguir contentos teníamos que pagar cinco mil soles, no creí y le colgué. A los días me vuelven a llamar para decirme lo mismo y como para demostrarme que no estaban jugando, me advirtieron que borrarían nuestros videos más visitados de internet, y así fue, casi en su totalidad nuestros videos han desaparecido de las redes sociales”, contó indignado el compositor y líder de la agrupación Justin Suvia Flores (20).

El joven empresario también mostró un mensaje que le enviaron a su celular donde decía: “Oye boliviano, lárgate a tu país, si no lo haces te arrepentirás. No estamos jugando”.

Justin añade que su representante en nuestro país llamado David Cumpa Cruz (34) de la empresa Promaco también ha sido amenazado y ahora temen por la integridad de la agrupación.

El líder de la orquesta indicó que en las próximas horas pedirán garantías para su vida debido a que el último martes la agrupación fue interceptada por una camioneta cuando retornaban de una presentación en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandía, sector de La Apacheta.

“Nos cerraron el paso por cinco minutos y luego se marcharon. Hemos ido a la delegación a hacer la denuncia y pedir garantías, pero nos dijeron que retornáramos más tarde porque no estaba la persona encargada”, indicaron.

::Dato::

Generación Juvenil, Rayos del Sol y sus Estrellitas viene dando la hora en el sur de nuestro país por su contagioso ritmo vernacular del ‘Salay’ y tiene éxitos como ‘Que fácil me has olvidado’, ‘Te amo’, ‘Ya no sé qué hacer’, entre otras canciones.