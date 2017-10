Orquesta Candela envía emotivo mensaje a la selección peruana

Hoy todos somos rojo y blanco, y Orquesta Candela se unen a esta fiebre del fútbol, pues dentro de unas horas nuestra selección se enfrenta contra Colombia, y como era de esperarse los chicos de la agrupación mandaron un caluroso saludo a los convocados por el entrenador Ricardo Gareca.

El vocalista Víctor Yaipén emitió el siguiente mensaje: “Hoy, a mis 30 años, escuchó las historias de mi padre cuando Perú fue a un mundial. Me ilusionada esos momentos y yo como un buen hincha sufría cada vez que la selección de mis amores era derrotada… Porque creer nos hace más peruanos, así que no nos pidan que no nos ilusionemos… ¡¡VAMOS PERÚ!!, ¡¡SÍ SE PUEDE!!“.

El video ya cuenta con más de 200 likes y diversos comentarios de sus seguidores que tampoco pierden la esperanza y la ilusión de ver a nuestro país en el mundial Rusia 2018.