Pablo Heredia defiende a la Tigresa de burlas

El actor argentino Pablo Heredia, protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’, dio su opinión de la participación de la Tigresa del Oriente en el reality de baile de Marcelo Tinelli y se mostró en contra de las burlas.

“Ella es un mujer casi octogenaria y merece el respeto de todos. De lo poco que vi lo que no me ha gustado es la burla, sobre todo cuando la persona (La Tigresa) está haciendo las cosas en serio, con amor, entregándose al público y la gente se ría”, dijo.

Considera que un artista debe ser respetado y no tomado a la ligera. “Eso lo digo bajo el concepto espiritual que tengo sobre la vida, a mí no me gusta la burla, no me causa gracia ni me divierte”.