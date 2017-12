Pablo Villanueva: “Me quieren usar como cortina de humo”

Por Ketty Cabrera

A sus 81 años el popular Melcochita podría ir a la cárcel. El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión efectiva para Pablo Villanueva Branda –su verdadero nombre-, por el delito de homicidio culposo en agravio de Gilmer Castillo Caballero (49), quien murió tras un accidente de tránsito provocado por el cómico en 2016, y donde también quedó herido Jorge Luis Saldaña (54).

Hasta el momento el artista llevaba el proceso mediante comparecencia restringida luego de cumplir con pagar una causión de 20 mil soles otorgada por la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Paiján, sin embargo ahora se encuentra preocupado y sorprendido porque sus horas de libertad podrían estar contadas.

“Me siento fastidiado por lo que está pasando. A otro señor que mató a tres le dieron solo tres meses, la gringacha que también mata seis meses, un terrorista mata a 20 y le dan cuatro años pero a mí me quiere mandar preso ocho años… Para mí esto es una cortina de humo por lo que está sucediendo en el gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, agarran al más popular”, aseveró indignado a Karibeña el destaco y querido cómico peruano.

¿Crees que este pedido de cárcel contra ti es por todo el escándalo político?

No sé, tal vez es una cortina de humo con la vaina que está pasando, están usando mi imagen. En mi vida he estado metido en escándalos, llevo una vida es recta y no tengo borracheras, he llevado el teatro bandera en el mundo. No he hecho malo y el fiscal pide 8 años, esto es un abuso.

¿Cómo te sientes con todo esto?

Cómo quieres que me sienta, mal, estresado, todo esto te choca. Se me ha subido el azúcar, hasta ronco me he vuelto de la cólera. Lo que pasó fue un accidente, me hicieron la prueba de alcoholemia en su momento y salió negativo, he pasado prueba psicológica y también negativo, todo salió negativo, no hice nada malo.

¿Qué piensas de la justicia?

No sé qué le ha pasado al fiscal, un joven asesina a su mama y en dos años sale libre… ¡No sean abusivos! La fiscal ya me había sentenciado a firmar un año y lo hago en la fiscalía de Chorrillos, pagué los 20 mil soles de reparación civil, me sorprende todo esto porque yo estoy cumpliendo.

¿Qué dice tu abogado que ve el juicio en Trujillo? ¿Hablaste con la otra víctima que quedó herida?

Si me llama mi abogado tengo que viajar a Trujillo. No he conversado con la otra persona que quedó herida pero yo todo los meses le mandó 500 soles.

¿Y la familia de Gilmer Castillo? En su momento hasta te amenazaron de muerte…

A mí me quisieron linchar, me quieren hacer juicio con una reparación civil de 200 mil soles. Ellos piensan que porque uno es artista tiene plata, yo tengo mi familia. Si me hubieran visto tomando o en alguna discoteca haciendo algo indebido tal vez podrían atacarme pero no soy un mal ejemplo para las criaturas.

¿Cómo toma esto tu familia?

Mi familia se siente mal, mis hermanos que son viejitos. La familia está llamando creyendo que me voy a la cárcel, tengo tres hijas menores que necesitan de mí… Vamos a ver qué pasa, si la ley dice que cumpla qué voy a ser, me voy preso ya quedará en su conciencia, sólo me encomiendo a Cristo.

¿Vas a apelar?

Voy a apelar con mi abogado. No saben el daño que hacen.