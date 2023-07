Compartir Facebook

Durante la transmisión del programa ‘Erick y Gonzalo’, Paco Bazán reveló la crisis por la que atraviesa su matrimonio al estar separado de su esposa.

El hecho se dio durante la última edición del programa streaming conducido por Erick Osores y Gonzalo Núñez. Pues durante la transmisión se produjo una fuerte discusión entre Gonzalo Núñez y Paco Bazán, lo cual hizo que el conductor terminara confesando su crisis matrimonial.

¿Qué dijo Paco Bazán?

Tras entablar una fuerte discusión con Gonzalo Núñez por defender su fe católica, el conductor se mostró afectado. Paco Bazán reveló la razón de su molestia al escuchar que Gonzalo cuestionó a la iglesia y explicó porqué mantiene su castidad.

“No voy atrás. Ha sido un honor estar con ustedes y no me hace bien en mi conversión, no me suma en mi vida. ¿Por qué hablo de mi castidad? Porque quisiera que más gente siguiera ese camino, fuera de su cuerpo, de su impulso”, explicó el periodista.

Tras esto, Paco Bazán confesó que su matrimonio no está pasando por un buen momento, pues actualmente está separada de su esposa. Sin embargo, el conductor mantiene su fe intacta y confía en que pronto se solucionará todo.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, expresó el exfutbolista.

Entabló fuerte discusión con Gonzalo Núñez

La disputa entre Gonzalo Núñez y Paco Bazán se dio cuando hablaban sobre la película ‘The Sound of Freedom’, la cual se enfoca en la mafia de trata de menores y la pedofilia. Tras esto, Gonzalo Núñez no pudo evitar hablar del Vaticano y todos los curas que han sido vinculados con la pedofilia.

Paco Bazán no se mostró de acuerdo con el periodista y lo acusó de tener un serio problema con la Iglesia Católica.

“Estás completamente confundido. Eres un irrespetuoso. Estás afectando a millones de católicos disciplinados. Existen miles de sacerdotes santos que hacen una gran obra social”, expresó.

“Tú te pones una venda, yo creo en Dios. A ti te jode la verdad, miras para el otro lado”, le respondió Núñez.

Sin embargo, Paco Bazán se mostró bastante molesto por el comentario de Gonzalo y arremetió duramente contra él por insultar su fe.

“Tú tienes un serio problema de irrespeto con la iglesia de Cristo. Yo no voy a estar en un lugar en donde insulten mi fe. Te vas a la mier…” expresó.