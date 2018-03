Padre de Facundo González fallece y él le dedica estas palabras

El participante de Esto Es Guerra, Facundo González atraviesa un duro momento. Y es que, su padre, quién ya venía pasando momentos críticos de salud, falleció hoy debido a la gravedad de su situación. El argentino, muy conmovido publicó este mensaje.

” Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el TRESOR, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, Mi VIEJO. Sé que en plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo.TE AMO TRESOR Y HASTA SIEMPRE VIEJO!!!”,escribió el guerrero.

Por supuesto, las condolencias de los cibernautas no dudaron en llegar. “Que pena mi más sentido pésame es difícil, pero mucha fuerza”, escribieron. Amigos del personaje, también manifestaron su pesar. Una de ellas fue Natalie Vertiz,“fuerza wachito, te queremos mucho. Ten por seguro que tu papi está en un mejor lugar, mi más sentido pésame”, colocó la conductora.

