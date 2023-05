Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Ocurrió lo impensado! En los últimos días, un nuevo caso de asesinato ha causado conmoción en el país. Padres de familia denunciaron que su menor hijo, un bebé de 11 meses, había sido cruelmente asesinado durante un asalto. Según relataron en un inicio los padres del menor, ambos habrían sido interceptados por 2 delincuentes en el puente Nanay, donde apuñalaron al bebé. Sin embargo, en las últimas horas, el caso ha tomado un giro radical. La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía no han descartado que ellos puedan hacer los autores del crimen, ya que sus versiones no coinciden.

También puedes leer: Mujeres podrán tener un acompañante durante el parto en el Instituto Nacional Materno Perinatal

Contradicciones de los padres

Como en toda investigación, personal especializado viene recogiendo toda la información posible para poder esclarecer los hechos. Partiendo de lo dicho por los padres, la primera hipótesis policial fue que todo sucedió durante un asalto y dos delincuentes acabaron con la vida del bebé de 11 meses.

Sin embargo, el dominical “Punto Final” reveló un detalle que lo cambiaría todo. Los padres del bebé, Jesús Bautista y Vanessa Cachique, habrían brindado una declaración a la Policía al momento de la denuncia y otra, muy distinta, cuando reconstruían la escena.

Para los agentes a cargo de la investigación del penoso caso, hay varios detalles que llaman la atención en los padres. La principal son las contradicciones en las que ambos caen y sobre todo, la tranquilidad con la que narran lo sucedido. “En cierto modo hay ciertas contradicciones que están aflorando”, expresó el comandante PNP Willian Arce, jefe de la Depincri de Iquitos.

Otro punto importante es que Bautista y Cachique narran con exactitud todo lo sucedido aquella fatídica noche. Esto es crucial, ya que en la zona del crimen no hay iluminación y los carros solo se guían con sus luces.

Según el reportaje, los padres del bebé de 11 meses indicaron detalles de los asesinos, como el tipo de cabello, contextura, color de ropa y el color de moto que usaron los delincuentes, pese a la oscuridad de la noche.

Próximos días serán vitales

Toda esta serie de indicios han despertado nuevas aristas en torno a la investigación. Es por ello que la Policía no descarta a los padres como autores intelectuales del crimen. Tito Chávez, de la Quinta fiscalía provincial Penal de Maynas, dio más luces sobre el crimen.

“Tenemos los videos del ingreso al puente. Tenemos esa información, sin embargo, no podemos determinar si hubo una tercera persona o no. En los próximos días se resolverá este caso, tenemos que seguir una misma línea porque cada día aparecen nuevas aristas”, señaló.

“La necropsia se realizó entre el 8 y 9. Vamos a corroborar ello junto con las declaraciones de los padres para saber la veracidad de los hechos”, agregó.

Grave acusación contra el padre

Sumado a todas las contradicciones en las que caen los padres, se suma un nuevo elemento que podría dar un vuelco total al crimen. La madre del bebé acusa directamente al padre de ser el autor del asesinato del menor, junto a dos hampones.

«Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo. Si mi hijo muere tú vas a tener la culpa, porque tú le has hecho esto», señala la mujer que esto le increpó, en medio del hecho. El varón se negó completamente, pero ella asegura que no le cree.

«Por qué no me mataron a mí, si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho», afirmó la madre del bebé a Latina Noticias.