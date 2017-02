Paloma Fiuza: “Hay muchos ‘abuelitos’ en realities”

La guapa ga­rota Paloma Fiuza se refirió a las críticas que aún persisten respecto a su edad, debido a que muchos consideran que ya pasó el límite para estar en los realities. “Yo soy la que más tengo experiencia, he hecho televisión y creo que tengo una trayectoria. Estoy feliz de lo que hice en la última tem­porada en EEG. Disfruto lo que hago y si estoy ahí es porque me llaman y aún sirvo. De repente tengo un plus más, no lo sé”, expresó.

Consultada si cree que la gente le busca un defecto para hacerle un cargamontón, dijo que “no creo que va la cosa por ese lado. Pero si uno ve los realities hay muchos ‘chicos abuelitos’ mayores que yo y no dicen nada. Yo soy regia a mi edad”, señaló la brasileña tras lanzar su propia marca de jean Vo­gui by Paloma Fiuza en el emporio de Gamarra.

“La gente siempre va a criticar, pero yo no solo me dedico a trabajar en este tipo de programa. Yo hago otras cosas tam­bién. Es cierto que los años pasan, pero eso no me limita”, añadió tras conocer que a los chicos realities se les critica por no aspirar a algo más. “Yo creo que la gente dice eso porque ve el programa desde afuera y no siente como es la cosa por dentro”, indicó.

“No es fácil hacer las cosas que realiza­mos en el programa, porque uno se arriesga bastante. Es un precio que pagamos por estar ahí. Y aunque muchos digan que nos estanca­mos en la televisión, yo estoy feliz de abrirme como empresaria. He lanzado mi marca de jean donde yo no trabajo como imagen. He participado de los diseños de las prendas junto con mi socio para sacar adelante esta empresa”, precisó.

