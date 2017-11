Paloma Fiuza le mete patada a Michelle Soifer

Michelle Soifer se mostró mortificada en una de las competencias del reality ‘Esto es guerra’ y dijo que fue víctima de agresión de parte de Paloma Fiuza, quien le propinó algunas patadas y arañones. “Tengo algunos arañones, sé que es un juego de contacto pero yo jamás trato de ganar tirando patadas. Cuando gano una competencia lo hago limpiamente”, declaró Michelle.

Michi pidió durante el programa que se le sancione a Paloma de una manera ejemplar para que no vuelva a repetir ese tipo de situaciones. “Yo sé que esto es un juego de contacto, pero Paloma, no me patees, yo no quiero golpearte. Me has pateado dos veces, en la entrepierna y en la barriga. No quiero patadas por favor. Espero que esto no se repita, no se puede jugar de esa manera”, manifestó la integrante de ‘Los Leones’.

Al final del programa, la brasileña y Soifer limaron asperezas. “Le he pedido disculpas, a veces la adrenalina del momento te hace actuar de una forma algo violenta pero no ha sido con mala intención. Yo no tengo nada contra Michelle, al contrario somos amigas y la idea no es pelear tampoco. Ella sabe que la quiero, jamás la pateé, solo puse la pierna pero bueno ya fue”, apuntó.

“Paloma es mi amiga, yo también la quiero mucho y sé que así es la competencia. Ya hemos solucionado los problemas, acá no hay peleas fuera de las cámaras”, finalizó Soifer.