Paloma Fiuza llora por papá de Facundo Gonzáles

La brasileña Paloma Fiuza habló sobre el difícil momento que atraviesa su pareja Facundo González por la muerte de su padre don Carlos. La integrante de ‘Esto es guerra’ contó que el argentino está muy afectado por el fallecimiento de su progenitor por lo que viajó rápidamente a su país para despedirse de él.

“Está destrozado, es una situación complicada para todos. Me duele mucho porque me gustaría estar allá, pero fue todo tan rápido y al final no se dio. Todos los que queremos a Facundo, necesitamos que él tenga fuerza. Ahora hay que seguir adelante”, comentó Paloma entre sollozos.

“Tuvimos una cena familiar con mi mamá, hermanos. Una excelente persona, maravillosa, educado”, añadió Paloma.