Paloma Fiuza: “Ni boda ni convivencia”

A punto de cumplir tres años de relación sentimental con Facundo González, Paloma Fiuza asegura que por ahora no piensa en vivir junto al argentino y menos en casarse por segunda vez. La brasilera aún no olvida la mala experiencia de su matrimonio, tanto que dice que la convivencia mata la relación. “Mi relación con Facundo va muy bien, este año cumplimos tres años juntos. Él es una persona muy divertida, tierna, cariñosa… Hay días que él es complicado, pero yo también, a veces, soy complicada, es normal”, comentó la guerrera que esta noche participará en ‘El gran show: América baila’.

¿Cuándo se animarán a vivir juntos?

Ese es un paso que tenemos que definir más adelante, pero aún no queremos hacerlo porque la convivencia mata la relación, ¿no? Y creo que estoy bien así y él también. Además, pasamos mucho tiempo juntos.

¿Han hablado de casarse?

Claro, lo que pasa es que yo ya salí de un matrimonio, entonces por ahora la convivencia no está en nuestros planes, estamos muy bien así, se definirá más adelante. Sí me veo con Facundo muchos años juntos, pero aún no para convivir. Todos dicen que hay que casarse, pero necesitas estar segura, es complicado.

¿Hijos?

Tuve una época en la que quería mucho tener hijos, pero creo que ahora no es el momento, si salgo embarazada se frena todo, pero sí quiero tener una familia de todas maneras. Tengo 34 años y tampoco quiero que pasen muchos años.

¿Dónde pasarán la Navidad?

La paso en Brasil con mi familia. Facundo va a pasarla en Argentina, luego, nos iremos a Punta Cana de vacaciones.