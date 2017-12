Paloma Fiuza puso parche a chileno

La brasileña Paloma Fiuza habló sobre el ‘pico’ que le quiso dar el presentador chileno José Miguel Viñuela en el Vedetón de Chile, donde la guerrera hizo un sensual baile. “El conductor es José Miguel Viñuela, él hacía el programa en el que yo estaba en el 2002, él fue el que me puso el apodo de ‘Pops … El reencuentro fue muy bonito, pero él quería darme un pico, y la verdad que no le iba a dar, no tiene nada que ver. Le tengo cariño, fue una persona importante para mi carrera televisiva, me apoyó muchísimo, pero la situación fue un poco rara”, explicó Fiuza.

Asimismo, la garota mencionó que su pareja Facundo, le pidió explicaciones sobre lo sucedido. “(Facundo) quería saber qué era lo que pasaba, y yo le expliqué, entonces él entendió”, agregó. “Todos me preguntaron si estaba soltera, entonces yo les dije que tenía pololo, y les dije que estaba comprometida”, aseguró la brasileña.