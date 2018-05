Paloma Fiuza se enfurece en ‘Esto es Guerra’ y llama ‘Tramposa’ a Karen Dejo

La brasilera Paloma Fiuza no soportó que Karen Dejo le ganara en un reto de ‘Esto es Guerra’ y no dudó en soltar una serie de calificativos contra la morocha, al punto de llamarla “tramposa” por la actitud antideportiva que realizó para superarla.

“Esta es la segunda vez que me la haces, aquí las cosas como son. Tú juegas haciendo trampas, te burlaste de mí y de la producción haciendo todo esto. Tenías todo maquinado. Tú siempre maquinas hacer una buena trampa. Te felicito pero no por la competencia. La trampa te funcionó, pero el mundo da vueltas”, manifestó enfurecida.

“Estoy molesta la verdad, no terminé el circuito porque me costó poner la primera llanta, a mí me conocen como la competidora limpia, no como tú que eres la competidora tramposa. Yo no estoy acá para hacer trampas y la gente se da cuenta”, afirmó.