Paloma Fiuza: “Tengo talento”

Paloma Fiuza está dispuesta a que la gente la vea no solo como una chica realitie, sino que puede desempeñarse en otras facetas, como la actuación, conducción, incluso en el cine. Pero por lo pronto se abre paso como empresaria lanzando su marca de jeans.

“Yo aspiro a muchas cosas, a mi edad no pensé que iba a entrar a un reality, pero se dio. En cierto punto está de moda y es chamba. Bienvenido todo lo que me pueda ayudar en mi carrera. A mí me gustaría no sólo conducir, ya lo hice en otro país. Pero me encantaría hacer algo que tenga que ver con el deporte y cine por qué no”, señaló la brasileña tras lanzar su propia marca de jean Vogui by Paloma Fiuza junto con Magno Chavez Talavero su socio estrategico con quien ponen al alcance del público su tienda en el emporio de Gamarra.

Como se recuerda, la brasileña condujo en el año 2010 su programa “Vamos con todo” en Ecuador, donde le fue muy bien convirtiéndose en uns principales figuras de ese país. “No solo estoy en EEG, también trabajo en el programa de Aldo Miyashiro, ‘La batería del Chino’. Hago muchas cosas que la gente no sabe. Y ahora incursiono como empresaria con mi línea de jean Vogui by Paloma Fiuza, de la cual no soy imagen sino que he sido participe de los diseños, de los colores y modelos de las prendas. Tengo talento y trayectoria, no solo soy un chica realitie, que aunque muchos piensen es fácil, arriesgamos nuestras vidas”, precisó.

“La gente siempre va criticar, pero yo no solo me dedico a trabajar en este tipo de programa. Yo hago otras cosas también. Es cierto que los años pasan, pero eso no me limita”, añadió tras revelar además que también se le critica a los chicos realities por no aspirar a algo más. “Yo creo que la gente dice eso porque ve el programa desde afuera y no siente como es la cosa por dentro”, indicó.

No olvidemos que Paloma también funge como imagen de diferentes marcas, ha hecho calendarios para diversos productos. Incluso ha incursiondo en la música grabando el tema ‘La mordidita’ con el cantante ecuatorino ‘Ruido’. También integró el grupo de axe Exporto Brasil.

