Paloma Fiuza toma con gracia que le digan “vieja”

La brasileña Paloma Fiuza afirmó que no le afecta que la tilden de “viejita” por seguir en “Esto es Guerra”, pues afirma que para el deporte no hay edad.

“Acá el tema de le edad no juega, sino el que estés bien y dispuesta a enfrentar los retos que te pone la vida y tu programa. Además, tampoco tengo la culpa que me llame la producción y que la gente me quiera”, afirmó.

Por último, indicó que lleva una vida sana gracias al deporte y el resultado es su esbelta anatomía. “Tengo muchas cosas todavía en mi mente, proyectos nuevos. Amo el trabajo, me gusta lo que hago. Ahora estoy en los reality que están de moda, no sé dónde me lleve el destino mañana“, finalizó.

