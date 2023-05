Compartir Facebook

Tras ser captado pasando la noche junto a Paloma Fiuza, el modelo no dudó en aclarar su situación con la chica reality. En el programa ‘Amor y Fuego’, el uruguayo señaló que ambos están solteros y solo la están pasando bien.

Como se sabe, Rodrigo González y Gigi Mitre expusieron un ‘ampay’ de Paloma Fiuza y Tomi Narbondo. En las imágenes mostradas se ven a ambos ingresando de noche al departamento de la brasileña. De acuerdo a lo mostrado, el ‘chico dorado’ se habría quedado a dormir con la »guererra».

Desde hace unos días se venía rumoreando un posible romance entre ambos y este suceso habría encendido las sospechas. Tras esto, el uruguayo decidió dar la cara y aclarar el tipo de relación que tenía con la garota.

¿Qué dijo Tomi Narbondo?

Los conductores le preguntaron a Tomi acerca de su relación con la bailarina, a quien el modelo llenó de elogios.

“Paloma es hermosa. Más allá de ser físicamente muy linda, es una persona muy hermosa, buena y con una energía linda”, comentó.

Sin embargo, el uruguayo dejó en claro que él está soltero y disfruta pasar tiempo con ella.

“Estamos solteros, la pasamos bien y cuando podemos juntarnos, nos juntamos (…) Somos dos personas adultas, los dos solteros la estamos pasando bien, no tenemos ningún compromiso con nada si elegimos estar juntos en algún momento, es porque así lo decidimos, sino, no pasa nada. No tenemos un contrato de exclusividad“, indicó.

Tomi Narbondo también habló sobre el particular gesto que tuvo con la brasileña en el programa.

“Cuando fuimos (a Esto es Guerra) por primera vez con ‘Los Chicos Dorados’. Yo soy muy amigo de Melissa Loza y Paloma estaba ahí. Nos saludamos y sentí buena onda. Cuando presentamos la canción, se me dio por acercarme. Yo arranqué al lado de los Guerreros y la vi a Paloma”, expresó.

Facundo González le advierte

Tras las imágenes, Facundo González le deseó lo mejor a Paloma Fiuza y le lazó una advertencia Tomi Narbondo.

“Me parece que está bien, le tengo mucho cariño y la verdad que quiero esté bien. Él es un buen chico, guapo, mientras no la haga sufrir va a estar todo bien… ella es una buena chica y no merece nada malo y que la hagan sufrir”, señaló el chico reality.

Facundo González también les dio su aprobación y les deseó lo mejor sin importar que tipo de relación tengan.

“Si quieren pasarla bien, está bien y si quieren ser novios, también está bien”, expresó.

“Se están conociendo y está muy bien, me parece chévere y les deseo lo mejor del mundo”, finalizó.