Pamela Anderson confiesa que niñera abusó de ella

En una reciente entrevista con Piers Morgan, la ex conejita de Playboy, Pamela Anderson dio detalles de su tormentosa infancia con una niñera. La rubia contó que fue abusada por su niñera y cómo ella pensó que había causado su muerte.

“Tenía una niñera y ella abusó de mi por un año”, relató la actriz de 50 años. “Recuerdo haberle deseado la muerte y ella terminó muriendo al día siguiente de su graduación en un accidente automovilístico”, añadió.

“Pensé, la he matado. Tengo poderes. No puedo contarle esto a mis padres que la he matado, así que comencé a creer que tenía este poder especial para matar personas”, continuó.