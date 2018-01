Pamela Franco grita su soltería

La despampanante integrante de ‘Alma Bella’ de Nilver Huarac, Pamela Franco, reveló que nuevamente está suelta en plaza luego de terminar su relación con el piloto Manuel Lamas, con quien compartió dos años de su vida.

“No suelo hablar de mi vida privada, pero sí, estoy soltera. Desde hace unas semanas atrás terminé una relación larga por diferencia de caracteres, las cosas quedaron en buenos términos. ¿Cómo estoy? Tranquila, enfocada en mi trabajo y en público querido”, sostuvo la cantante.

Asimismo, comentó que por el momento no piensa en el amor y que espera con el tiempo encontrar algún hombre “bueno y trabajador”. “Uno no puede decir que no volverá a enamorarse porque cuando menos te los esperas alguien está tocando la puerta. Por ahora no estoy buscando una pareja, el tiempo solito lo traerá”, dijo.

De otro lado, Pamela comentó estar feliz por ‘Alma Bella’ continúa arrasando en sus presentaciones a nivel nacional y su tema ‘Pura Maña’ ha encantado a sus fans, quienes la solicitan a través de las redes sociales y plataformas digitales.

“Estoy contenta de pertenecer a la familia de ‘Alma Bella’, somos un grupo de chicas muy unidas que llevamos rica cumbia por todo el Perú. Pronto habrá novedades, nuevos temas musicales, videoclips y más”, adelantó.