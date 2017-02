Pancho asado con el ingreso de Guty a ‘Combate’

El chileno ‘Pancho’ Rodríguez, manifestó estar súper incómodo con el ingreso de Guty Carrera a ‘Combate’, debido a que ve complicado laborar a lado de una persona que ha sido acusado de agresión física contra una mujer.

“Es incómodo para todos, no es muy fácil trabajar con alguien que ha sido acusado de violencia hacia una mujer. No soy quién para juzgar, pero no es una situación bonita. Haré lo que me corresponde, que es seguir trabajando”, sostuvo para el diario el Trome.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues hace algunos meses, Pancho aseguró que si Guty entraba al reality, él se retiraba del programa, pero ahora considera que sólo está enfocado en lo suyo. Sí, eso fue hace 5 meses, pero hoy día estoy enfocado en lo mío. Si el ingreso de Guty va a sumar y beneficiar en algo al programa, no me compete juzgar a nadie y solo tengo que concentrarme en lo mío, pero de que es incómodo, es incómodo.

