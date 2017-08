Pánfila: “Quería mi familia”

La actriz María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida y es que por segunda vez, el padre de su hijo Juan Carlos Suito, la abandonó.

“No quiero hacer un show y que me digan: la tonta que siempre perdona, pero hice mi esfuerzo y tomé malas decisiones. Ahora hay que seguir para adelante. A veces las relaciones no son lo que uno espera y las personas no son lo que uno cree. Son errores mutuos. Hice todo lo que pude. Quería mi familia. Eso quería”, manifestó Santana al pro­grama ‘Espectáculos’.