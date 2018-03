‘Pantera’ demanda a Maicelo

El ‘combatiente’ David Zegarra, mejor conocido como ‘Pantera’, reveló que la demanda que le interpuso por agresión física a Jonathan Maicelo fue admitida por el Poder Judicial.

“Ni Maicelo ni su abogado me han respondido. La demanda es por agresión física y para que aprenda a no andar golpeando e insultando a la gente. Lo que pasó conmigo no es el primer caso, ya han habido anteriores. El tema no es la reparación civil, quiero que suba al ring conmigo. Yo siento que manchó mi honra y me dejó como un cobarde”, dijo. (J. A.)