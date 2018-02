‘Pantera’ Zegarra desmiente a Macarena

Luego que Macarena Vélez señalara que su paso a ‘Esto es guerra’ se debió a que en ‘Combate’ no la ‘valoraron’, su excompañero de trabajo David ‘La pantera’ Zegarra negó lo dicho por la joven empresaria y le deseó lo mejor a la popular ‘mujer increíble’.

“Estoy contento porque ella tiene trabajo y creo que todos tienen esa oportunidad trabajar en cualquier lado. Yo no creo que (Combate) no la haya valorado, creo que las oportunidades se dan tanto acá como en el otro lado (Esto es guerra), quizá no se sentía a gusto o cómoda. Acá siempre se la han querido bien, en el tema administrativo todos tenemos dificultades y creo que ella la tuvo más que nosotros y por eso se fue”, indicó el boxeador.(V.R.)