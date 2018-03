‘Pantera’ Zegarra jura que iniciará un proceso legal contra Jonathan Maicelo

El combatiente David Zegarra, mejor conocido como ‘La Pantera’, reveló que está en conversaciones con sus abogados para iniciar un proceso legal contra el boxeador Jonathan Maicelo, quien en diciembre del año pasado lo agredió físicamente (le tiró una cachetada) durante una conferencia de prensa.

“No puedo hablar mucho del tema, pero mis abogados lo están viendo (la demanda). ¿Sí he conversado con Jonathan para llegar a un acuerdo? Qué vamos a conversar, vamos a conversar en los tribunales. Por malcriado, para que aprenda a ser gente”, sostuvo firmemente ‘La Pantera’.

-Entonces, ¿habrá una demanda?

En esas estoy.

-Hace poco Maicelo dijo que no iba a pelear contigo porque no estabas a su nivel…

Es algo que no va a aceptar. Sino estoy a su nivel, entonces por qué no acepta, que me haga quedar mal en el ring. Lamentablemente con personas mediocres no sirve hablar de estos temas, a mí me da gusto hablar de deporte, pero tampoco me puedo jactar en ser el mejor peleador del mundo. Ojo, como deportista es muy bueno pero como persona deja mucho que desear.

-En los últimos días se ha visto un enfrentamiento entre ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, ¿qué opinas?

En ‘Combate’ todo es éxito. Si nos critican es porque las cosas están yendo bien y así son los picones, quieren colgarse de uno. Nosotros trabajamos limpio y es lo que siempre hemos hecho. (D. Bautista)