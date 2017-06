‘Pantera’ Zegarra muestra su total apoyo a su amigo Mario Hart

El boxeador David Zegarra se pronunció sobre Mario Hart, su amigo de quien espera ya siente cabeza tras haberse casado con Korina Rivadeneira, sobre todo por la fama de infiel que se ha ganado por su pasado. Además hizo votos para que todos los inconvenientes que atraviesa Hart por su esposa debido a su situación migratoria se resuelva.

“Ojalá que todo esto pase ¡ya!. Si él decidió casarse con Korina son cosas personales. Pero yo he compartido muchas cosas con él, es mi amigo. Sin embargo, las decisiones son de él, ya es una persona grandecita. Solo sus padres pueden meterse. Yo tengo el derecho de aconsejarlo, escucharlo porque es mi amigo, más no me meto en las decisiones que él tome”, sostuvo la imagen de suplementos deportivos Universe Nutrition.