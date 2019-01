Paolo Guerrero gozó en su cumpleaños con sensual modelo

Paolo Guerrero no sintió para nada la ausencia de Thaísa Leal en la celebración de Año Nuevo y menos en la fiesta que organizó a lo grande por su cumpleaños. La razón, pues el capitán de la selección nacional se la pasó muy bien acompañado no solo de la madre de dos de sus hijos sino que estuvo de lo más entretenido con una escultural modelo que lo hizo bailar al ritmo de la orquesta ‘Combinanción de la Habana’. En un video difundido por el programa Instarándula (programa de Samuel Suárez en Instagram), Paolo aparece bailando junto a una atractiva mujer vestida de azul, se ríen y hasta se abrazan mientras se mueven al son de la música. Ella respondería al nombre de Kristel Sakay, quien ha participado en el programa ‘El Show de fútbol’ y también integró el programa ‘Combate’. La joven sería llamada por algunas figuras del espectáculo como ‘la chica del halls rojo’ y se rumora que tuvo un romance fugaz con Nicola Porcella. Por sus redes sociales, se sabe que es amante del deporte y la playa. Todo el mundo se pregunta por qué no estuvo Thaísa con el ‘Depredador’ en una fecha tan importante, se especula que la relación se acabó pero la pareja aún no confirma esta versión para nada.