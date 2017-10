Paolo Guerrero: “Solo pensaba en el gol”

Gracias a su gol es que estamos a un paso de Rusia 2018. Un día después que nos regalara el pase al repechaje contra Nueva Zelanda, Paolo Guerrero confesó que no escuchó ni vio las indicaciones del árbitro Sandro Ricci y que solo se concentró en patear el tiro libre que terminó en gol.

“Lo único que pasó por mi cabeza era patear. Sentí que era una oportunidad linda. No escuché al árbitro y Cueva me dijo que vaya a cabecear, pero yo me dije ‘esta pelota es mía’, no había escuchado a nadie decirme que el tiro libre era indirecto. Gracias a Dios la tocó Ospina y fue gol”, contó el ídolo nacional.

GALLESE SE QUEDA

Por otro lado, el portero Pedro Gallese dijo que viene pidiendo permiso a su club, Veracruz, para quedarse en Lima y entrenar en la Videna con la intención de llegar en buenas condiciones a los partidos por el repechaje ante Nueva Zelanda.

“Estoy viendo el permiso para saber si me quedo o tengo que regresar a México. Mi idea es permanecer en Lima para seguir entrenando y estar en buenas condiciones contra Nueva Zelanda”, declaró.

Como se recordará, el guardameta fue dejado de lado para lo que resta del torneo mexicano por su equipo, que pensaba que su lesión al dedo tardaría más tiempo en curarse.

DATAZOS