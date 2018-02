Paolo Guerrero vuelve con su primer amor

A pesar que en el Flamengo tienen en mente renovarle el contrato a Paolo Guerrero, el Corinthians, club que fue el primer amor del ‘Depredador’ en Brasil, se interpondría en su camino, pues está dispuesto a desembolsar una gran suma de dinero por volver a tener entre sus filas al delantero.

Diversos medios brasileños afirman que el ‘Timao’ tiene listos 2 millones de dólares para ofrecer por el capitán de la selección peruana, además de un salario de 158 mil dólares mensuales por una temporada.

Aunque Paolo termina contrato con Flamengo en agosto de este año, aún no hay noticias oficiales sobre la extensión de su vínculo. Esto lo saben muy bien en el Corinthians, y no les importa esperar hasta el 4 de mayo (fecha en que termina la sanción de Guerrero si es que el TAS no le reduce el castigo) para verlo jugar otra vez entre sus filas.

Recordemos que el ‘9’ no juega un partido oficial desde el 19 de octubre de 2017, cuando actuó 66 minutos en el triunfo 4-1 de Flamengo sobre Bahía, por la fecha 29 del Brasileirao. Luego se conocería su suspensión por haber dado positivo por metabolito de cocaína, tras el antidoping del partido Argentina-Perú en las Eliminatorias.