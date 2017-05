¡¡PAOLO, NO LO VEAS!! Alondra García: “Estoy más feliz que nunca”

La modelo Alondra García Miró ya no oculta su amor con el actor Christian Meier, quien fue el primero en dar la noticia a través de las redes sociales. Con esto queda más que claro que la ex “combatiente” ya enterró por completo a su ex pareja, Paolo Guerrero.

A través de un informe del programa de “Amor, Amor, Amor”, se emitió un video en donde Alondra grita a los 4 vientos que “está más feliz que nunca”, en referencia a su actual relación con el “Zorro”.

Cabe recordar que hace unos días la madre del futbolista, Doña Peta acotó que fue su hijo quien terminó la relación con la ex “chica reality”.