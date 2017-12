Papá de Christian Domínguez llora en vivo porque no ve a su nieto

Entre lágrimas, el padre de Christian Domínguez indicó que espera poder ver a su nieto Valentino para Navidad.

Este último jueves, Christian Domínguez estuvo en ‘En boca de todos’ y, como era de esperarse, lo volvieron a interrogar sobre la supuesta infidelidad de él hacia Karla Tarazona con Isabel Acevedo. Sin embargo, la producción se conmovió cuando los padres del cantante revelaron que hace más de un año no ven a su nieto Valentino.

Entre lágrimas, el padre Christian pidió que en esta Navidad pueda ver a su nieto, y que los problemas terminen por el bien de su familia. A la vez, la madre del cumbiambero señaló que está cansada de las críticas hacia su hijo, aclarando que es una buena persona y no como lo tildan en la televisión.

“Por el bien de los niños, quiero que todo se solucione para poder estar juntos como familia y con los nietos, que son a los que tanto adoro“, expresó el patriarca Domínguez.

Por último, la madre de Christian no dudó en mandar un fuerte mensaje a su exnuera, Karla Tarazona. “La vida privada se soluciona en cuatro paredes“, finalizó.

Karla Tarazona: “Iré hasta el final en juicio”

Luego del ‘tete a tete’ que sostuvo con su expareja Christian Domínguez frente a las cámaras, Karla Tarazona manifestó que ahora se siente más tranquila porque logro que este reconozca por fin su infidelidad y hasta confirma que encontró la ropa interior de su actual pareja, Isabel Acevedo.

“Ya estoy mucho mejor, la gente me apoya porque se han visto cosas contundentes. Siempre quise que se sepa la verdad, lo demás no me interesa porque cada uno tiene derecho a enamorarse y ser feliz. Pero no puedes enamorarte engañando a las demás personas, ahora ella que dirá porque su pareja ya confirmó que era su calzón”, dijo Tarazona que ayer acudió al Poder Judicial pero Domínguez no se presentó.

“No pienso anular los juicios, él fue quien inició todo y si hay que llegar al final, hay que hacerlo. Él me demandó por supuesto chantaje, espero que lo demuestre”, dijo la exmodelo y animadora.