Papá de Alejandra Baigorria: “No se metan con mi familia”

Dice que su hijo fue secuestrado por supuesta pareja que lo denuncia y encara a Ignacio Baladán por meter a su hija en escándalo de infidelidad.

Por: Deyanira Bautista

Cansado que su apellido se vea envuelto en más de un escándalo en la última semana, Sergio Baigorria salió al frente para limpiar la imagen de su familia y aclarar las denuncias de agresión que recaen sobre su hijo Sergio y su exesposa, Verónica Alcalá.

En conversación con diario Karibeña, el papá de Alejandra Baigorria se mostró incómodo por cómo la prensa está tratando ambos casos y por el “constante ensañamiento” que tienen algunos programas de espectáculos para dañar la imagen de su hija.

-Es una situación muy difícil el escándalo de agresión que involucra a su hijo Sergio…

Es lamentable que después de dos meses saquen un artículo de esto, parece una persecución. En todas las familias del Perú, en todas, hay una persona que siempre está con el alcohol, las drogas o farmacodependiente. Todos tenemos, es un problema nacional y mundial, el gobierno no hace nada por eso.

-¿Es cierto que su hijo golpeó y destrozó la casa de su pareja Milagros?

No eran pareja. En diciembre, mi hijo hizo una campaña espectacular con mi hija en Gamarra y a partir de enero que comenzó a ir a Punta Hermosa, se contactó con esa señora y esa señora no lo ha dejado salir. Mi hijo ha sido prácticamente secuestrado, ahí (en el video) se escucha que no lo dejaban salir y lo han estado golpeando. Él ahorita está en recuperación, nosotros hemos tomado acción. Eso pasó hace dos meses ¿por qué sacarlo ahora? Mi hijo no es del espectáculo ¿Qué le pasa a ese programa (AAA)?

-Exactamente, ¿qué problemas tiene su hijo?

Bueno él tiene problemas y nosotros ya tomamos los correctivos. No entiendo cómo esa chica tiene que sacar un video en el cual no hay nada ¿O la habrá estado negociando? De repente lo ha negociado para hacerle daño a Alejandra.

-¿Sergio está en un centro de rehabilitación?

Mi hijo está en buenas manos, nosotros lo hemos recuperado.

-¿Van a tomar acciones legales?

Estamos viendo qué acciones vamos a tomar con los abogados.

-¿Hay una denuncia en contra de su hijo?

No hay nada, solo que lo llevaron a la comisaría y lo sacamos.

– Alejandra también debe estar muy afectada…

Nosotros estamos tranquilos.

-Hace poco se dijo que Verónica Alcalá (mamá de Alejandra) le pateó en la cara a un supervisor de seguridad de la Municipalidad de La Victoria.

El supuesto serenazgo le comenzó a bajar las llantas del auto, ella lo encontró al hombre agachado bajando las llantas. Y eso lo hacen porque si tú no le pagas el ticket, te bajan las llantas. Ellos cobran sin dar ticket para no pagar a la municipalidad y como no le dieron comenzó a bajar las llantas. Es por esa razón que ella reaccionó así, con justa razón. Nosotros no queríamos hablar de este tema porque después voltean el pastel y comienzan a hablar estupideces.

-O sea estarían siendo víctimas de cobros indebidos en Gamarra.

Prácticamente es un cobro indebido. Te dice o me pagas o te bajo la llanta. En estos momentos hay mucha inseguridad en Gamarra, el ministro del Interior no hace nada por la seguridad.

-¿Cómo quedó está denuncia?

Lo están viendo los abogados.

– Ale también fue criticada por supuestamente meterse en la relación de Ignacio Baladán y su novia Silvana

Tú misma viste que Ignacio y esta chica dijeron que no estaban ¿en qué relación se metió? En ninguna.

-¿Alejandra se metería con un hombre con pareja?

¡Ni hablar! Si un hombre escode a su pareja, eso era lo que hacía este pata, no quería que sea pública y salen a decir que están solteros. ¿Qué tienen que estar hablando sobre que rompió una relación?

-‘Peluchín’ la criticó mucho en su programa

Que ‘Peluchín’ sea un hombre y lo diga en la cara, que no sea maricón y se escude en una pantalla, así de claro lo digo.

Ale llora por su hermano

La modelo con la voz entrecortada dijo que le parece injusto que manchen el nombre de su hermano, cuando fue el agredido. “Es mi hermano que, definitivamente ha cometido errores sí, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a él se le está dando, se la estoy dando yo. Lo estoy ayudando (…) pero es injusto que saquen eso. Encima que él ha sido el agredido ahí”, dijo la rubia a América Espectáculos.