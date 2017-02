Papá de ‘Gato’ Cuba ‘cholea’ a familia de Melissa

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta. Esta vez, un infor­me del programa Reporte Semanal dio a conocer que Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba, no estaba de acuerdo con que su hijo se case con la modelo debido a su condición social, pues esperaba que su engreído se case con una mujer adine­rada, así lo contó la hermana de Jessica Tejada (pareja de Jorge Cuba), Zaida Tejada.

“No quería que se case con esta chi­ca (Melissa Paredes) (…) Quería una mu­jer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, contó Zaida Tejada a Maritere Braschi.

Pero no todo que­daría ahí, pues según Zaida el progenitor del ‘Gato’ Cuba no tenía pensado asistir al matri­monio de su hijo. Estos comentarios llegaron a los oídos de Melissa y tampoco quiso que su futuro suegro asista a su boda, sin embargo el exviceministro acudió a la ceremonia pero no apareció en ninguna de las fotografías del matri­monio de la pareja.

“Él casi se muere cuan­do su hijo le dijo que se casaba con esta chica (Melissa Paredes) (…) No le gustaba por lo que era vedette, bailarina, pero no era de su agrado para nada por la familia de ella”, dijo Zaida Tejada.

Como se sabe, Jorge Cuba Hidalgo es el primer exfunciona­rio peruano de alto nivel acusado por el Ministerio Público de recibir sobornos de la empresa Odebrecht. La firma brasileña, de acuerdo al fiscal Ha­milton Castro, le hizo tres depósitos por un total de US$ 2 millo­nes al exviceministro de Comunicaciones a través de la ‘offshore’ Hispamar International Corporation.

PAPÁ DE ‘GATO CUBA’ QUERÍA QUE SU HIJO SE CASE CON SU MADRASTRA

Asimismo, el informe cuenta que Jorge Cuba le había pedido a su pareja, Jessica Teja­da, que se case con el ‘Gato’ Cuba solo para que el deportista logre tener la nacionalidad española; sin embargo, ella se negó y decidió no hacerlo.

MELISA ALZÓ VUELO

Por su parte, la ex Miss Perú no se ha pronunciado hasta el momento, pero se supo que viajó a Orlando y que estaría regresando el miérco­les a Lima. “Melissa ha viajado y regresa el martes o miércoles. Se ha ido a Orlando, ella tiene que ir por temas de sus papeles porque tienen residencia americana”, contó su representante, José Víctor Vergara.

