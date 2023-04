Compartir Facebook

¡Guerra declarada! Susy Díaz y Néstor Villanueva vienen siendo noticia en los últimos días y no necesariamente por recientes éxitos. La expareja se viene sacando los “trapitos sucios” al aire y fue Néstor quien dio “el primer golpe” al revelar que Flor no lo deja ver a sus hijos. Días después, Florcita reveló que el cantante le hizo una denuncia por agresión a sus hijas, algo que ella salió a desmentir tajantemente. Incluso reveló haber vivido duros episodios con el cumbiambero, a quien acusó de maltrato psicológico y físico. Ante esto, el padre de Néstor, Don Guillermo, salió en defensa de su hijo y se mandó con todo contra Susy Díaz, para quien tuvo duros calificativos.

¿Qué dijo el padre de Néstor Villanueva?

Durante la entrevista que tuvo con “América Hoy”, Florcita Polo fue consultada por sus exsuegros. Ethel le preguntó si los papás de Néstor veían a sus nietos, lo cual, la empresaria lo negó, afirmando que la familia de Néstor se ha desentendido totalmente de sus hijos. Ante estos cuestionamientos, Don Guillermo, el papá del cantante, acusó a Susy Díaz y Flor Polo de querer alejarlo de sus nietos e incluso mostró pruebas de que su número de celular está bloqueado.

“A mí me da pena que mis nietos estén andando aislados a nosotros. Yo los he llamado dos veces, me contesta mi nieto Adriano, poco rato, pum, me corta. Acá sentado, he llorado por mis nietos porque son dos criaturas que no saben. Hasta dónde van a llegar las dos señoras”, dijo con la voz entrecortada.

De igual manera, se animó a mandarles un mensaje de reflexión a Susy Díaz y Flor Polo. Espera que puedan solucionar las diferencias que tienen para que pueda ver nuevamente a sus nietos.

“Por favor, suelten ese corazón duro, de piedra que tienen… Un día mi nieto en la noche me llamó ‘abuelito, cómo estás, voy a hablar con mi papá para ir a Chancay porque mi mamá no nos deja. Mi abuelo no nos deja, dice que son cuco’. Ella debe unir a la familia. No sé qué problema tendrán”, puntualizó.

Don Guillermo arremete contra Susy Díaz

En otro momento de la entrevista, Don Guillermo no se guardó nada y tuvo duros calificativos hacia Susy Díaz. El papá de Néstor afirmó que Susy manipula a Florcita, para quien tuvo palabras de halago.

“La chica la Flor es muy buena, para qué, no puedo hablar mal de ella. Muy buena, noble, tranquila, humilde, dama, pero acá lo le lleva es la madre. Lo que dice la madre, hace. Quizás pues, la manipula la mamá. Llorando me dijo a mí, así, ya bueno, con todo eso le perdonamos”, agregó el papá de Néstor