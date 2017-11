Papá de Paolo Guerrero aseguró que su hijo no conoce la cocaína

El Perú entero está indignado y conmocionado por la difícil situación que viene afrontando Paolo Guerrero luego de ser suspendido 30 días por la FIFA ante un resultado analítico adverso, ello tras el control antidopaje al que se sometió luego del último partido con Argentina.

Muchos creen que en esta situación “puede haber un mano negra”, tal como lo afirma el propio padre del ‘Depredador’, quien exige a la Federación Peruana de Futbol y al cuerpo médico que acompañó a la selección peruana una explicación inmediata sobre el medicamente que le aplicaron a su hijo.

“Muchos querrán que Perú no vaya a un Mundial, por cómo está jugando. Tiene muchas posibilidades de pasar a otras vueltas. Puede ser que haya una mano negra. Ojala que le ganemos a Nueva Zelanda para demostrar que somos capaces”, sostiene José Guerrero para una conocida radio local.

En ese sentido, el padre del pelotero mencionó que le parece extraña la tranquilidad de la FPF para defender al seleccionado. “El cuerpo médico debe asumir su responsabilidad. Ellos le recetaron la medicina, para contrarrestar la gripe. Ahora se lavan las manos (…) Yo creo que el doctor Segura es traumatólogo, no creo que tenga los conocimientos para tratar una gripe. Que diga el cuerpo médico qué es lo que aplicó, ahora se lavan las manos y no quieren decir qué se le ha aplicado. Que digan qué es lo que se le aplicó antes del partido para que le puedan decir a la FIFA que ‘esto fue lo que consumió”, dijo.

NO CONSUME GROGAS.

‘Don’ José Gurrero reiteró en más de una ocasión que su hijo no consumió ningún medicamente “sin autorización” y que “a él le aplicaron una inyección antes del partido con Argentina”. “Él (Paolo) ni conoce la cocaína, ni la marihuana y no creo que se haya automedicado”, sostuvo.

¿FPF NO DA LA CARA?

Asimismo, cuenta que se comunicó con Paolo Guerrero y que este le contó que trató de comunicar con los dirigentes de la FPF para exigir que tomen cartas en el asunto, pero no le contestaron.

“Yo conversé con Paolo ayer a las 2:00 p.m. Me dijo que cómo puede ser posible que ni un dirigente no tome cartas en el asunto. Llamó a los dirigentes y no le respondieron. Estaba muy molesto. Me dijo que estaba tratando con el médico de Flamengo. Es más, hay que decir las cosas claras: la FPF no le dio ni un sol para financiar su lesión anterior (ligamento cruzado). Quiero que me prueben eso. La FPF está en la obligación de hacerlo. Se trató en Estados Unidos. Ahora se quieren lavar las manos”, sostuvo.

SE QUEDA EN BRASIL

Finalmente, el señor comentó que el ‘Depredador’ se quedará en Brasil y que verá los dos partidos de repechaje que jugaremos ante Nueva Zelanda en su casa.

REZA POR SU HIJO

Por su parte, la mamá del futbolista, Petronila ‘Peta’ Gonzales, acudió ayer muy temprano a la parroquita Santa María de Los Ángeles, en Chorrillos, para orar por la pronta solución del problema de su hijo.

“Estoy agradecida con Dios. Siempre vengo a mis procesiones, siempre estoy con los santos. Yo creo que ellos (los santos) me van a ayudar mucho. Espero que salga la verdad y (Paolo) está tranquilo. Para eso está los abogados”, dijo ‘Doña’ Peta al ser abordada por la prensa.

AGRADECE AL PERÚ

La mamá de Paolo Guerrero también agradeció a los hinchas peruanos por apoyar a su hijo en estos momentos tan difíciles y, en medio de alboroto, rompió en llanto. “Les doy gracias a todos. Muchas gracias. Que lo sigan apoyando porque él también da todo por el Perú. Yo no sé cómo agradecerles”, dijo Gonzales con la voz resquebrajada.

Asimismo, reiteró que Paolo Guerrero tiene una carrera impecable y que el Perú es testigo de ello. “Así es (estamos tranquilos). Ustedes lo conocen, su trayectoria ha sido buena y que ahora, en estas alturas se le encuentren…ustedes saquen sus propias conclusiones”, sentenció.