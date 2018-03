¡NO LA QUERÍA! ¡Papá del ‘Gato’ Cuba no pasaba a Melissa Paredes!

La protagonista de la sintonizada telenovela ‘Ojitos hechiceros’, Melissa Paredes, y su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’Cuba se confesaron en el programa ‘Gisela busca… el amor’ donde contaron los momentos difíciles que vivieron en su romance. Uno de los obstáculos que tuvo que pasar la exmodelo, exchica reality y ahora actriz fue enfrentarse a la familia paterna del padre de su hija que no veía con buenos ojos su relación con el futbolista porque era de Ventanilla.

La ahora popular ‘Estrellita’ contó quienes se oponían a su relación y todos los ataques que recibió tras conocerse sus planes de matrimonio.“Sí, es verdad que parte de la familia paterna de mi esposo no estaba de acuerdo. Quizás porque no me conocían realmente. Para ellos, era la modelo, la bailarina de televisión, la chica de Ventanilla”, señaló Paredes.

“Y seguro pensaban cuáles eran mis intenciones de relacionarme. Quizás conseguir una mejor posición económica. Al inicio de nuestra relación no todo fue como hubiésemos querido”, reveló Melissa al programa de Gisela que se verá esta noche por América TV.

En tanto, la popular ‘señito’ tuvo palabras alentadoras para la pareja, por luchar por su amor en una etapa que quizás cualquiera hubiese terminado la historia. “Melissa no te veo desde la última vez que estuviste en la pista de ‘El Gran Show’ y hoy, encuentro a una mujer convertida en esposa, madre y una profesional que ha hecho el éxito de una telenovela. Estoy feliz de conocerlos, y ver que el amor está en la hija de ambos”, precisó la rubia sobre la protagonista de ‘Ojitos…’ que está en el primer lugar de sintonía con 24 puntos de rating.(K.C)