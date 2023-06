«Para eso trabajo», Alejandra Baigorria revela que se casará 3 veces

Compartir Facebook

Alejandra Baigorria afirmó que su deseo es casarse hasta 3 veces si es posible con Said Palao y a lo grande pues para eso ‘se parte el lomo’ trabajando con su marca de ropa.

Al parecer la chica reality aún tiene las esperanzas de llegar al altar, por lo que ya viene planeando el día de su boda con el modelo.

Festejo por partida triple

La empresaria llegó al programa de ‘Mande quien Mande’ tras su regreso triunfal a ‘Esto es Guerra’.

La rubia de Gamarra aclaró que viene trabajando duro y parejo para al parecer ‘tirar la casa por la ventana’ en su matrimonio.

La modelo no confirmó si está en planes de matrimonio con Said Palao, pero sí anunció que desea tener 3 ceremonias pues tiene los medios para darse ese lujo.

Como se sabe, la gringa recalcó que antes de pensar en agrandar la familia con el influencer primero quiere llegar al altar.

Ale regresa a EEG

Por otro lado, su regreso al reality de competencia a generado polémica pues afirmó que llega a dar su máximo esfuerzo.

«Vengo a que ‘Esto es guerra’ vuelva a ser lo que siempre fue. El circo es en julio, no ahorita. La gente no quiere ver chistes, sino que se pongan la camiseta. Con la rodilla y hombro rotos, estoy aquí para darle competencia a los que se me pongan adelante», dijo en un inicio.

Incluso, no se guardó nada y dijo que no es hipócrita con nadie y quien tenga problemas con ella, se lo digan frente a frente sin filtros.

«He venido a decir lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. Para que las caretas se caigan porque hipócrita no soy, si no me caes, ¡no me caes! Aquí estoy de vuelta le gusta a quien le guste, y al que no, que se rasque «, añadió.

Muchos de los concursantes se miraron entre ellos algo incómodos con la llegada de la modelo.

Pero el más emocionado de tenerla nuevamente cerca fue Said Palao quien también se encuentra en competencia.

Nidito de amor

Por otro lado, recientemente Ale presumió su nuevo hogar el cual comparte con Said Palao.

«¡Un sueño más! ¡A construir nuestro hogar! Mucho sacrificio, sudor y trabajo. Con pasión, amor y mucha constancia los sueños se logran. Nos amamos», escribió la ‘Gringa de Gamarra’ en su publicación.

Y es que, Ale desea llevar al siguiente nivel su relación con el hermano de Austin Palao ya que ambos planean llegar al altar y tener hijos.