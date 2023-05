¡Para ponerle suspenso! Alianza Lima pierde ante Melgar por la Liga 1

Compartir Facebook

¡Y todavía no! Alianza Lima tenía la oportunidad inmejorable de ponerse a punto de ganar el Torneo Apertura. Para ello, debía ganar su partido ante Melgar en Arequipa y esperar un traspié de Universitario ante César Vallejo para alzar el primer campeonato del año. Lamentablemente para intereses de los blanquiazules no pasó ni lo uno ni lo otro. En un mal partido, Melgar venció 2-1 a Alianza Lima en el Monumental de la UNAS y tras la victoria crema horas más tarde ante los poetas, el Torneo Apertura aún no define a su ganador.

Alianza sufrió en Arequipa

Con todas las ilusiones en la maleta llegaba Alianza Lima a la “Ciudad Blanca”. El jueves por la noche, los hinchas blanquiazules realizaron el tradicional “banderazo”, donde mostraban que estaban “a muerte” con el club íntimo. Por su parte, Chicho Salas bosquejaba la oncena inicial para el encuentro, teniendo en cuenta que contaba con 7 bajas para este trascendental partido.

El encuentro arrancó y fue Melgar quien se plantó mejor desde un inicio en el campo de juego. Los arequipeños organizaban su juego por los laterales y aprovechaban los balones largos, ganándole la espalda a los defensas de Alianza Lima. Bernardo Cuesta, el goleador histórico de Melgar, fue de los jugadores más incisivos en el frente del ataque mistiano, junto a Pablo Magnín.

Justamente, este último, se encargó de anotar el primer tanto de los arequipeños. Tomas Martínez, 10 de Melgar, desbordó perfecto por derecha y le ganó la posición a Peruzzi. El habilidoso volante mandó un centro casi rasante que fue bien aprovechado por el ariete argentino para anotar el gol de la ventaja para Melgar a los 45 minutos. Pese a que unos minutos antes, Alianza Lima había llegado con peligro (un potente remate de Aldair Rodríguez dio en el palo), el marcador del primer tiempo quedaría 1-0 a favor de los rojinegros.

En el último suspiro

En la segunda mitad, Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima, empezó a tomar protagonismo. La primera jugada de peligro llegó de sus pies. Un buen saque de banda ejecutado por Erinson Chavez, terminó en los chimpunes del delantero colombiano, quien de media vuelta casi vence la resistencia de Cáceda.

Sin embargo, a la jugada siguiente, el colombiano dejó su huella en Arequipa. Tras un tiro libre bien ejecutado y un peloteo en el área de Melgar, el delantero de Alianza Lima anotó el empate transitorio en el marcador. El partido transcurrió con más situaciones de gol para los arequipeños, quienes vieron reflejado su esfuerzo en la última jugada del partido.

Tras un tiro de esquina a favor de los rojinegros, Bernardo Cuesta, el eterno goleador arequipeño aparecía para poner el 2-1 final en la UNSA. Este resultado pone en suspenso la definición del Torneo Apertura de la Liga 1, la cual tendrá que esperar, por lo menos, una semana más.